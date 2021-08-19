Подошел познакомится и украл золотую цепочку: в Нижневартовске задержали вора Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратилась 53-летняя местная жительница и рассказала, что накануне днём на улице к ней подошёл мужчина с предложением познакомиться. После недолгого общения он сорвал с её шеи золотую цепочку на которой висело 2 кулона и сбежал.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего подозреваемого, который сейчас находится под административным надзором. Мужчина сказал, что похищенное золото он сдал в ювелирный салон, а на вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Напомним, ранее мы писали о том, как вартовчанин украл у девушки золотую цепочку и сдал в ломбард.

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