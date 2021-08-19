В Сургуте планируется создание металлургического комплекса Фото: Администрация Сургута

В Сургуте планируется создание металлургического комплекса мощностью 100 тысяч тонн. К его реализации уже приступил частный инвестор при содействии Фонда развития Югры и администрации города.

Благодаря запуску этого производства в регионе появится новое направление металлургии – переработка лома черных металлов. Металлургическая отрасль - одна из перспективных направлений в рамках работы правительства Югры по диверсификации экономики и поиску новых точек роста.

- Инвестор планирует приобрести необходимое оборудование для запуска производства: плавильные печи, прокатный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, вспомогательное оборудование для подготовки лома металлов. На производственной площадке предприятия также запланировано строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры - сообщают в пресс-центре Правительства Югры.

По плану запуск производства начнётся в середине 2022 года, а выход на проектную мощность по плавке 76 тысяч тонн в 2023 году. В результате реализации проекта в округе появится 315 рабочих мест, в том числе высокопроизводительных.

- Продукция нового металлургического комплекса – металлопрокат и арматура – будут востребованы строительной отраслью автономного округа, которая динамично развивается, – рассказал генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Приоритетом для инвестора является обеспечение высоких экологических стандартов и безопасности. По словам руководителя Фонда, эти задачи будут выполняться за счёт внедрения передовых технологий в области промышленной безопасности и очистки выбросов.