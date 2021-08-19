В Урае молодые парни обчистили дачный дом Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, одно из них произошло в Урае. Двое молодых мужчин взломали замок входной двери и проникли в дачный дом, находящийся в СОНТ «Якорь». Оттуда они украли два пластиковых контейнера с сахаром и кофе, пачки чая, двух упаковок полимерной плёнки, настольный светильник, два спиннинга с катушками, пластмассовую коробку с рыболовными снастями и другое. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО №1 города Екатеринбурга.

В Ханты-Мансийске, на 917 км автодороги Р-404 остановлен автомобиль «Хендай Солярис», за рулём которого находился 57-летний мужчина. В автомобиле нашли 1 особь сибирского осетра, которая занесена в Красную книгу. А в Нижневартовске сотрудниками ОКОН на проселочной дороге в СОНТ «Строитель» задержан 32-летний мужчина с подозрительным свёртком. Внутри оказался наркотик массой 1,420 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Октябрьского района задержан мужчина, который в съёмной квартире в 1 микрорайоне Нягани, продал ранее судимого молодом человеку наркотики.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.