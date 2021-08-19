Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 августа 2021 года увеличилось на 165 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжает расти число заболевших коронавирусом и за день оно увеличилось ещё на 165 человек. Всего за период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 68 686 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 712 человек, сняты с наблюдения – 267 684 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 234 человека, всего прошли обследование 2 051 806 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 38; Нижневартовске – 24; Ханты-Мансийске – 22; Нефтеюганске – 13; Нягани – 9; Лангепасе – 8; Мегионе – 7; Кондинском районе – 5; Советском районе – 5; Сургутском районе – 5; Радужном – 4; Югорске – 4; Березовском районе – 4; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Урае – 2; Октябрьском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Когалыме – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 128 пациентов по-прежнему тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 028 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписано по выздоровлению 246 человек, за весь период пандемии вылечились 64 820 югорчан.

За день в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 791 человек с подтвержденным диагнозом. За сутки в России полностью выздоровели 24 017 человек. За весь период пандемии в России выявлен 6 684 531 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 173 700 летальных исходов, выздоровели 5 963 054 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.