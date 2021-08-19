В Сургуте уничтожили 259 кг запрещенных нектаринов Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте уничтожили 259 кг нектаринов из КНР, которые продавались в торговом комплексе «Аскания». Сургутская транспортная прокуратура вместе с Тюменской таможней и специалистами Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили продажу фруктов. Так как Россельхознадзором ввоз косточковых и семечковых культур из КНР ограничен, представители прокуратуры уничтожили весь товар.

Индивидуальному предприниматель заместитель Сургутского транспортного прокурора вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновное лицо будет выплачивать штраф.

Во время проверок транспорта и торговых точек, а также работы мобильных групп в текущем году выявлено больше 100 тонн санкционных товаров и товаров без документов, подтверждающих страну их происхождения. По каждому случаю принимали решение их изъять и уничтожить.

По постановлениям транспортной прокуратуру к административной ответственности привлечено 12 реализаторов подобной запрещенной продукции.