В Нижневартовске женщина на иномарке сбила трехлетнего мальчика Фото: Госавтоинспекция Югры

За сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок.

Одна из аварий произошла на улице Романтиков в Нижневартовске. Двигаясь на автомобиле марки «Хендай» , 41-летняя женщина, сбила маленького пешехода. Ребёнок шел вместе с матерью и внезапно выбежал на проезжую часть. Появление мальчика на дороге стало внезапностью, потому что он выбежал из-за припаркованного во дворе автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 3-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 50 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что в местах возможного появления пешеходов необходимо снижать скорость движения и быть более внимательными. А родителям необходимо с раннего возраста объяснять детям правила дорожного движения. Следить за их поведением и при переходе дороги держать ребёнка крепко за руку.