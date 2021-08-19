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Происшествия19 августа 2021 9:23

Житель Покачей предстанет перед судом за ложный донос на полицейского

Свою вину мужчина не признал
Виктория Терина
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Житель Покачей предстанет перед судом за ложный донос на полицейского

Житель Покачей предстанет перед судом за ложный донос на полицейского

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе следователи завершили расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Покачей. Он обвиняется по статьям "заведомо ложный донос, незаконное проникновение в жилище и причинение легкого вреда здоровью".

По информации следственного комитета, бывший уголовник разозлился на полицию из-за того, что его привлекли к административной ответственности и поместили в камеру, поэтому решил обратится в правоохранительные органы с заявлением о незаконном применении к нему физической силы участковым. Рассказав, что ему якобы сломали ногу.

Проверка показала, что травму мужчина получил за несколько часов до того как его задержали. И такой перелом не мог быть получен при обстоятельствах, указанных обвиняемым.

Югорчанина обвиняют ещё в одном преступлении. Находясь в нетрезвом состоянии он напал на свою знакомую, оттолкнув её от двери, проник в её квартиру. Женщина просила его уйти, но вместо этого преступник ударил её 4 раза по лицу и груди. А через 2 дня, он выпивал в квартире одного из знакомых, поругался с ним и избил металлической ортопедической тростью.

Свою вину северянин не признал, но следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.