Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 августа 2021 года: скончались 2 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 августа 2021 года. За минувшие сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 162 случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте – 44 человека. За день прошли обследование на коронавирус 4 352 человека. За сутки от коронавируса скончались 2 человека, а выписаны по выздоровлению 194 жителя Югры.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах, и зарегистрировано 799 смертельных исходов болезни. За прошедшие сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек.

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Ковидные ограничения в городах Урай, Югорск, Советский, которые действовали до 16 августа не продлеваются.

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает действовать масочный режим, надевать одноразовую медицинскую маску необходимо в людных местах и транспорте. А менять маску на новую специалисты рекомендуют каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.