В Нижневартовске мужчина задержан за получение подкупа от подчиненного Фото: Татьяна Коркина

Следственным отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Он подозревается в мелком коммерческом подкупе.

По информации следственных органов, подозреваемый, занимал должность руководителя обособленного подразделения одного из предприятий, которое занималось транспортировкой нефти. В марте 2021 года он получил от своего подчиненного коммерческий подкуп в сумме 10 тысяч рублей за сокрытие перед вышестоящим руководством нарушений внутреннего трудового распорядка и техники безопасности. Эти нарушения могли повлечь лишение работника ежемесячной премии.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, что директор муниципального учреждения Нижневартовска задержан за взятку.