Погода в Югре на 19 августа 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 19 августа 2021 года: температура воздуха днём +19, +24 °С, по восточным районам +13, +18 °С. Температура воздуха ночью +9,+14 °С, по северо-западным районам +3, +8 °С. По региону переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +19, +21 °С, ночью +11, +13 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 4-9 м/с

Погода в Югре 19 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.