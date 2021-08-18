В Югре бывший уголовник ответит за истязание сожительницы и ее ребенка Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе завершено расследование уголовного дела против 49-летнего мужчины, который обвиняется в истязании сожительницы и её ребёнка.

В марте бывший уголовник в квартире одного из домов города Покачи, на улице, и в помещении одного из магазинов города, неоднократно избивал 10-летнего сына своей сожительницы из мести за конфликты, происходившие с ней, в том числе из ревности. Систематически избивая мальчика руками по различным частям тела и по голове, угрожал убить его.

А с феврале по март 2021 года мужчина постоянно провоцировал конфликты со своей 43-летней сожительницей на бытовой почве и в порыве ревности, во время которых бил и её. Женщине также "прилетали" удары руками и ногами. Он угрожал убить её если она обратится в полицию.

Во время следствия обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.