В Сургуте построят ливневую канализацию без ущерба для экологии Фото: Администрация Сургута

В следующем году в прибрежной зоне Сургута начнут возведение локально-очистных сооружений ливневой канализации, при этом учтут все экологические требования. Решение об этом приняли по итогам очередного заседания городского штаба по вопросам капитального строительства под руководством Главы Сургута Андрея Филатова.

Как отмечают в администрация города, внедрение новой системы канализации – один из первых этапов создания инженерной инфраструктуры на территории будущего научно-технологического центра Сургута.

– Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. На территории разместят здания под научно-техническую работу, социальный и жилищный блоки. Это будет автономный участок застройки Сургута, который должен стать украшением нашего города, потому что располагается в прибрежной зоне. Инженерная инфраструктура, в которую входят и ливневые сооружения, потребует значительных объемов инвестиций, – рассказал заместитель Главы Сургута Валерий Фомагин.

Земля на которой появятся очистные сооружения находится между Югорским трактом и рекой Обь. Формально она относится к городским лесам, но по факту это пойма, в зоне которой отсутствуют зелёные насаждения. Раньше эта территория использовалась в промышленных целях для намыва и складирования песка.

Сначала проект создания очистных сооружений требовал внесения изменений в генеральный план Сургута, а это привело бы к отсрочке начала масштабной стройки научно-технологического центра примерно на 9-10 месяцев. Но Администрация Сургута нашла альтернативное решение, которое позволит приступить к строительству ливневой канализации без ущерба для локальной экосистемы и с учётом действующих правил землепользования и застройки.