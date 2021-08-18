Житель Нижневартовска попался пьяным за рулем Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска на улице Авиаторов в Нижневартовске, в ночное время остановили автомобиль 33-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль пьяным и правоохранители предложили ему проехать на медосвидетельствование, результаты которого подтвердили его состояние.

Госавтоинспекторы выяснили, что вартовчанин, лишенный права управления, ранее уже привлекался к административной ответственности. Водителя отстранили от управления автомобилем, а его транспортное средство поместили на специальную охраняемую стоянку.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание - лишение свободы до 2-х лет.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что не допустимо садится пьяным за руль, так как это подвергает опасности всех участников дорожного движения. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать ДТП.