Житель Нижневартовска попался пьяным за рулем
Фото: Татьяна Коркина
Сотрудники ГИБДД Нижневартовска на улице Авиаторов в Нижневартовске, в ночное время остановили автомобиль 33-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль пьяным и правоохранители предложили ему проехать на медосвидетельствование, результаты которого подтвердили его состояние.
Госавтоинспекторы выяснили, что вартовчанин, лишенный права управления, ранее уже привлекался к административной ответственности. Водителя отстранили от управления автомобилем, а его транспортное средство поместили на специальную охраняемую стоянку.
Против югорчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание - лишение свободы до 2-х лет.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что не допустимо садится пьяным за руль, так как это подвергает опасности всех участников дорожного движения. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать ДТП.