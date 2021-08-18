В трех городах Югры сняли ковидные ограничения Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Одним из вопросов заседания стала вакцинация. По данным окружного депздрава, за весь период поступило 590 896 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.

- Первым компонентом вакцины привито 511 514 человек, что составляет 67,7% от числа граждан автономного округа, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 444 227 человек, что составляет 58,8% от числа граждан автономного округа, подлежащих вакцинации, - сказала губернатор Югры.

Ещё на заседании подняли вопрос о проведении в округе массовых мероприятий регионального и муниципального характера. А именно, в округе отменили запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников больше 20 человек. Теперь мероприятия этих уровней можно проводить в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Кроме того, в регионе отменён запрет на проведение бракосочетаний с числом участников не более 8 человек в помещениях загсов.

Специальные ограничения в городах Урай, Югорск, Советский, которые действовали до 16 августа не продлеваются. Также, по оценке специалистов, эпидемиологическая ситуация в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске не требует введения дополнительных ограничительных мер. Но, по требованию главного санитарного врача региона, меры могут ввести в тех муниципалитетах, где ситуация того потребует.

В округе продолжает действовать масочный режим, в том числе ношение масок теми, кто сделал прививку.

Во время оперативного штаба Наталья Комарова поручила окружным ведомствам организовать работу, направленную на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. А именно: департаменту внутренней политики необходимо организовать разъяснительную работу по вопросам защиты и сохранения здоровья среди прихожан. Департаменту здравоохранения – обеспечить направление выездных бригад для вакцинации жителей, которые работают в субъектах МСП. Кроме того поручено обеспечить работу на территории каждого муниципалитета, как минимум, 1 пункта вакцинации до 22 часов.