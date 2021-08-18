В Нижневартовске парень попытался задушить девушку Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 18-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.

По информации следственных органов, 11 августа 2021 года в квартире одного из домов по улице Чапаева города Нижневартовск произошел конфликт между молодым человеком и его 16-летней знакомой. Подозреваемый попытался задушить девушку, но она потеряла сознание и через некоторое время её забрали в больницу в состоянии комы.

Молодого человека задержали и в ближайшее время он предстанет перед судом. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как житель Нягани задушил собутыльника электрическим проводом. Всё произошло на фоне выпитого алкоголя.