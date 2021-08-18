Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 августа 2021 года увеличилось на 162 человека Фото: Юлия Кучеренко

Коронавирус продолжает атаковать жителей Югры и за минувшие сутки зафиксировано 162 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Зарегистрировано 68 521 случай новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 145 человек, сняты с наблюдения – 266 408 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 352 человека, всего прошли обследование 2 045 773 югорчан.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 44; Ханты-Мансийске – 26; Нижневартовске – 25; Советском районе – 9; Нефтеюганске – 8; Нижневартовском районе – 8; Нягани – 7; Березовском районе – 6; Сургутском районе – 5; Лангепасе – 4; Мегионе – 4; Октябрьском районе – 4; Покачах – 3; Пыть-Яхе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Когалыме – 1; Радужном – 1; Урае – 1; Белоярском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 127 пациентов по-прежнему тяжёлое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 023 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 194 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 64 574 югорчанина.

За сутки в России зарегистрировано 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 663 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период случилось 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.