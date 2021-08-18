В Нижневартовске пассажиры-подростки пострадали в ДТП Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

В Нижневартовске на улице Северная, 59-летний водитель автомобиля "Опель" столкнулся с автомобилем "Рено", под управлением 43-летнего мужчины. Авария произошла из-за того, что водитель Опеля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущества движения. В результате ДТП 12- летний пассажир автомобиля "Опель" и 16-летний пассажир "Рено" получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 393 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению установленных правил.