В Югре пьяный водитель угрожал полицейским и на КАМАЗе протаранил патрульный автомобиль Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске следственные органы завершили расследование уголовного дела против 48-летнего жителя Омска, который обвиняется по статьям "угроза применения насилия в отношении представителя власти, повреждение имущества".

По информации следственных органов, ситуация произошла 2 сентября прошлого года. Пьяный обвиняемый, утроил "сцену" в салоне служебного автомобиля ДПС, который приехал к месту ДТП на 886 километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в Ханты-Мансийском районе. Он стал угрожать двоим сотрудникам ДПС из-за того, что они начали составлять протокол об административном правонарушении, совершенном обвиняемым. Но угроз, по его мнению, оказалось недостаточно и для придания большей убедительности своим словам, злоумышленник вышел из патрульного автомобиля, сел за руль вахтового автобуса на базе автомобиля КАМАЗ, наехал на автомобиль ДПС, причинив значительные повреждения.

Так как сотрудники полиции проследовали за обвиняемым и вышли из машины, чтобы остановить его, они не пострадали.

Следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.