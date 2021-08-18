За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление Фото: Татьяна Коркина

За день в Югре зарегистрировано 61 преступление, по горячим следам раскрыто 41. Одно из них произошло в Сургуте. Там, 25-летний мужчина, находясь в такси, похитил с заднего сиденья автомобиля сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 20 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

А в Нижневартовске задержали 28-летнего мужчину, у которого обнаружен свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. Как оказалось, вещество является наркотическим средством, содержащим в своём составе мефедрон общей массой 0,44 грамма. Югорчанин будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того в округе за сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления.

Сотрудники уголовного розыска Нягани нашли подозреваемого в краже кошелька с деньгами в сумме 6 тысяч рублей и двумя банковскими картами. Он забрал кошелёк, отправился в магазин и одной из карт рассчитался за свои товары. Злоумышленник сознался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.