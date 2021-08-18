Погода в Югре на 18 августа 2021 года: дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 18 августа 2021 года: температура воздуха днём +18, +23 °С, ночью +10, +15 °С. На территории округа облачно с прояснениями. По западной половине преимущественно без осадков. По восточной половине ночью местами сильный дождь, гроза, днём небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днём 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +20, +22 °С, ночью +11, +13 °С. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с.

Погода в Югре 18 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По этому дню судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко - это предвещало солнечный день, если близко - ждали дождя.