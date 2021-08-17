Пенсионерка из Лангепаса перевела мошенникам почти миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе в полицию обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил мошенник и представился сотрудником полиции и рассказал, что занимается раскрытием мошенничеств. Он сообщил, что на имя югорчанки пытаются оформить кредит, поэтому он поможет ей связаться с сотрудником банка из Москвы.

Во время разговора лжесотрудник банка рассказал, где можно брать кредиты и как потом перечислять деньги. Пенсионерке посоветовали, чтобы она съездила в Сургут и взяла в банке кредит на сумму 700 тысяч рублей, но в банке женщине одобрили только 80 тысяч рублей, из которых 75 тысяч рублей она перечислила на счёт мошенников.

Позднее аферисты попросили пойти в банк в Лангепасе и пенсионерка снова согласилась. В одном из банков женщине одобрили кредит 600 тысяч рублей, из которых 20 тысяч рублей злоумышленники сказали оставить на такси, а 580 тысяч перечислить на номер банковской карты, который они продиктуют.

Затем югорчанка перевела ещё 290 тысяч рублей. С женщиной ещё связывались мошенники и в какой-то момент она поняла, что всё время разговаривала с мошенниками. В итоге потерпевшая перевела мошенникам 945 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.