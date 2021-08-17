В Сургуте школы искусств ведут активный набор учеников Фото: Администрация Сургута

В Сургуте ещё осталось больше 150 мест для детей, желающих получить дополнительное образование в сфере культуры. В школах искусств идёт набор по программам предпрофессиональной и общей подготовки, он продлится до конца августа.

– Программы рассчитаны на обучение детей хореографии, основам музыкального исполнительства, декоративно-прикладному творчеству. Возраст воспитанников – от 6,5 до 17 лет. При этом для детей 4-5 лет преподаватели проводят подготовительные занятия - рассказал председатель комитета культуры Антон Акулов.

По словам Антона Акулова, в среднем на бюджетные места обучения претендуют от двух до четырех человек ежегодно. Самые востребованные направления у жителей Сургута – художественное и хореографическое.

Всего в Сургуте шесть учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: четыре школы искусств, хореографическая и художественная школы. Каждый год в них учатся 3 500 человек.