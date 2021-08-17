В Урае задержали мужчину с наркотиками в куртке Фото: Татьяна Коркина

В Урае задержали 45-летнего мужчину, у которого в куртке обнаружили свёрток с веществом. По результатам исследования, оказалось, что в свёртке находился синтетический наркотик массой 3,24 грамма.

Мужчина пояснил, что наркотик он заказал в Интернете, а после оплаты заказа, ему поступили координаты местонахождения закладки, где он и обнаружил свёрток. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас подозреваемой находится под подпиской о невыезде.

Напомним, мы сообщали ранее, что дело адвоката, который распространял наркотики на территории ХМАО, передали в суд.