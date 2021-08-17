Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 августа 2021 года увеличилось на 160 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 68 359 случаев новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 160 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 156 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 511 жителей Югры, сняты с наблюдения – 265 426 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 868 человек, всего прошли обследование 2 041 036 жителей региона.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 48; Ханты-Мансийске – 23; Нижневартовске – 18; Сургутский районе – 11; Нефтеюганске – 9; Нягани – 9; Урае – 9; Нефтеюганском районе – 6; Югорске – 5; Советском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Мегионе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Радужном – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 131 пациента тяжёлое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 021 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 131 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 66 380 жителей округа.

За последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 407 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 172 110 летальных исходов, выздоровели 5 918 324 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.