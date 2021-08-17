В Когалыме парень скрывался от армии и "добегался" до уголовного дела Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Он подозревается по статье "уклонение от призыва на военную службу".

По версии следствия подозреваемый, не имея никаких оснований для освобождения от прохождения военной службы и отсрочки от призыва на военную службу, не один раз получив повестки в военный комиссариат для прохождения медкомиссии и отправки на призывной пункт, в назначенные дни не пришел. Своими действиями он уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

По уголовному делу проводится продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как житель Когалыма пытался "откосить" от армии, но вместо этого может попасть в тюрьму.