Школы Нефтеюганска готовы к новому учебному году Фото: Администрация Нефтеюганска

Комиссия завершила проверку состояния учебных заведений Нефтеюганска. Сотрудники ОДН, Росгвардии, отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД и администрации муниципалитета проверили готовность школ к встрече учащихся.

Проверяли всё: соответствие помещений санитарно-эпидемиологическим нормам, нормативно-правовую документацию, учебные материалы, соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, условия для организации питания детей, оснащение мебелью, состояние ремонта внутри и снаружи здания.

Все нефтеюганские школы получили положительную оценку и ребятишек ждёт новый учебный год в хорошо подготовленных условиях. Пока школьники находились на каникулах, некоторые учебные заведения успели значительно измениться. В нефтеюганских школах провели ремонтные работы пищеблоков, коммуникаций, обеспечивающих подачу воды и соблюдение теплового режима, пожарных сигнализаций, учебных кабинетов и классов. В школах появилась современная ученическая мебель, учебники, оборудование для пищеблоков, ещё установлены системы контроля доступа в трёх школах.

Кроме того, в каждой школе ребят ждут обновлённые зоны отдыха и спортивных достижений.