Поддельные деньги, кражи, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление, по горячим следам раскрыто 30. Так, в Нижневартовске 39-летний мужчина, находясь возле дома по улице Интернациональная, стащил с шеи женщины золотую цепочку и 2 кулона на 15 тысяч рублей. Ранее судимый подозреваемый задержан.

В Югре продолжаются сезонные кражи и за сутки произошло 4 кражи велосипедов, из них 2 преступления раскрыты по горячим следам. В Нефтеюганском районе 48-летний мужчина, залез на участок, расположенный по улице Дружбы в посёлке Куть-Ях и утащил оттуда помимо скоростного велосипеда, 2 чемодана, 3 пары кроссовок, босоножки, кеды, походный рюкзак, шуруповерт, кедровые орехи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ещё в Нефтеюганске нашли поддельную купюра номиналом 5 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске задержан 34-летний мужчина, который в момент задержания сбросил свёрток из липкой ленты белого цвета. Внутри оказался наркотик массой 1,11 грамма.

Сотрудниками уголовного розыска Сургута нашли 34-летнего подозреваемого, который в торговом центре по улице Геологическая, украл куртку. Мужчина признался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.