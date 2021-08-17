В Югре двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В частном доме в посёлке Выкатной Ханты-Мансийского района в пожаре погибли двое мужчин. Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре организовал проверку.

По информации ведомства, 16 августа 2021 года около 16 часов загорелся частный жилой дом в переулке Торговый посёлка Выкатной. Предположительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, что послужило воспламенению горючей жидкости, находившейся в пристройке. Из-за стремительного распространения огня жильцы дома 66-летний мужчина и его 31-летний сын скончались от отравления продуктами горения.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее, что дело о гибели детей в пожаре в Пыть-Яхе передали в суд.