Югорские спортсмены завоевали награды в бильярдном и танцевальном видах спорта Фото: ЮграМегаСпорт

Югорские спортсмены завоевали награды в бильярдном и танцевальном видах спорта. На прошло неделе в Ижевске состоялся VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. В соревнованиях участвовали 800 спортсменов из 42 субъектов Российской Федерации.

В программе Фестиваля проходили следующие виды спорта: армрестлинг, бильярдный спорт, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, корэш, мини-футбол, перетягивание каната, самбо, танцевальный спорт, русские шашки, городошный спорт, лапта, сумо. Кроме того, в рамках Фестиваля состоялись показательные выступления по жиму и большому настольному хоккею.

В бильярдном спорте участвовали сургутяне Александр Муравьёв, Елисей Ануфриев, Иван Гноевой и Юрий Старухин. По итогам выступлений Александр Муравьев завоевал серебряную награду в дисциплине "русская пирамида".

Ещё югорские участники проявили себя в танцевальном спорте, а именно: Данила Шляхов и Вероника Зобницева из Ханты-Мансийска, они заняли третью ступень пьедестала в европейской программе и четвертое место в латиноамериканской.