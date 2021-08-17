В Сургутском районе три человека пострадали в ДТП Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

Одно из происшествий произошло в посёлке Нижнесортымский, Сургутского района. Там, 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан», на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, выехала на встречку, в процессе обгона создала помеху автомобилю «Хендай», движущемуся впереди и столкнулась с ним. За рулём встречного автомобиля находилась 28-летняя девушка.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «Хендай» получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 40 – за нарушение требований к перевозке детей.

Югорская Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.