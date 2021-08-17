На югорской трассе задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением Фото: Татьяна Коркина

На 391 км автодороги «Югра» сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Дэу Нексиа», за рулём которого находился 39-летний водитель, знавший о том, что у него поддельное водительское удостоверение. Но не смотря на это водитель всё таки предъявил документ инспектору ДПС.

Во время проверки выяснилось, что водительское удостоверение изготовлено не производством ФГУП «Госзнак». Поэтому ОМВД России по городу Югорску возбудило против водителя уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что подделка водительского удостоверения или его изготовление, а также сбыт поддельного документа или его использование подпадает под действие статьи 327 УК РФ.

Ранее мы писали, как поддельное водительское нашли у жительницы Урая, которая рассказала «сказочную» историю, как смогла получить подделку.