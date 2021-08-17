Погода в Югре на 17 августа 2021 года: местами дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 17 августа 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, ночью +11, +16 °С, по восточным районам до +6 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +13, +15 °С. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с.

Погода в Югре 17 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», - просили люди в этот день. Сено обычно уже было убрано в копны, но этого мало - даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», - говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.