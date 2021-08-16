Власти Нижневартовска контролируют ситуацию с отдыхом югорских детей в Краснодарском крае Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Власти Нижневартовска контролируют ситуацию с отдыхом югорских детей в Краснодарском крае, где из-за обильных осадков в 11 муниципалитетах региона введён режим чрезвычайной ситуации.

- Мы ежедневно созваниваемся с администрациями лагерей, где отдыхают наши дети. Ситуация спокойная, лагеря работают в штатном режиме. Территории, где расположены лагеря, находятся вне зон, пострадавших от осадков, - сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Как сообщает заместитель начальника управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации Нижневартовска Виктории Алексюк, сейчас в лагерях Краснодарского края отдыхают почти 300 юных вартовчан. Так, в оздоровительном лагере «Шахтинский текстильщик» в посёлке Ольгинка, Туапсинского района находятся 252 ребёнка и в детском оздоровительном лагере «Электрон» посёлка Сукко - 41 вартовчанин.

- В этих районах погода хорошая. Из лагерей мы ежедневно получаем оперативную информацию, а также фотографии. Ситуацию держим на контроле, - сказала Виктория Алексюк.