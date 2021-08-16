В Сургуте мужчина ответит в суде за избиение товарища бутылкой Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Сургута завершил расследование уголовного дела против 56-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

По информации следственных органов, 29 мая 2021 года обвиняемый, находясь в квартире своего 59-летнего знакомого, у которого временно проживал, поссорился с ним на фоне выпитого алкоголя и взаимных оскорблений. Во время ссоры хозяин квартиры ударил пустой стеклянной бутылкой товарищу по голове. А после добил пятью ударами ногами в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия спустя некоторое время.

Когда злоумышленник понял, что убил знакомого, быстро покинул место происшествия, но спустя несколько дней его задержали полицейские.

Обвиняемый не признал вину, но следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.