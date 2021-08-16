В Белоярском директор строительной компании украл из бюджета округа 16 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Белоярского обратился в суд с иском о взыскании с директора строительной компании более 16 миллионов рублей.

По информации Прокуратуры ХМАО - Югры, генеральный директор строительной компании, в 2016 и 2017 году на основании фиктивных документов получил из бюджета округа субсидию в 16 миллионов рублей. Средства даны компании на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения.

Белоярским районным судом директор осужден по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Так как в результате его "работы" бюджету региона причинен ущерб, прокуратура направила в суд иск о взыскании средств на сумму ущерба.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осуждённого в бюджет округа похищенные деньги. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.