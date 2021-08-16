Жители Ханты-Мансийска избавились от мусора Фото: Городской информационный центр

Жители окружной столицы вновь очистили береговую линию Иртыша от мусора. Субботник проходил в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в поддержку всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий».

В очистке участвовали члены добровольческих организаций, работники городских и региональных предприятий, депутаты и представители органов местного самоуправления, а также просто активные жители города. Всего в уборке участвовали 217 человек.

- Мы очистили береговую полосу реки Иртыш и протоки Ходовая, где большое скопление отдыхающих в летний период. Всего убрано 66 м3 мусора, очищено около 4 км прибрежной полосы. Также сегодня убирались в районе Археопарка, моста «Красный дракон». В сентябре планируем провести еще два субботника, – рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Алексей Мокроусов.

Алексей Мокроусов добавил, что за день провели пять субботников, на которых очистили береговую полосу реки Иртыш и протоки Ходовая, где самое большое скопление отдыхающих в летний период. Всего убрано 66 кубических метров мусора, очищено около 4 километров прибрежной полосы.

Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание югорчан к современным проблемам экологии и показать пример бережного отношения к природе, без которой наше существование невозможно.