Житель Пыть-Яха остался без денег и даже взял кредит, поверив аферисту Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 16 случаев мошенничества. На преступную схему "купилась" жительница Нефтеюганска. Женщина хотела продать свой дачный участок, разместила объявление, после чего с ней связался псевдопокупатель. Он сказал, что внёс предоплату за дачный домик и для того чтобы избежать налогов, необходимо перевести все деньги на «сберегательные» счета, которые он предоставил югорчанке. Не подозревая подвоха, женщина отправилась в банк, где перевела 120 тысяч рублей аферистам.

Другая 21-летняя югорчанка, общаясь с кредитным специалистом, пыталась сменить дату платежей по кредитному договору. Мошенник убедил девушку сообщить коды из смс-сообщений, а также комбинацию цифр для входа в мобильное приложение, а после этого снял с её счёта 17 тысяч рублей.

А вот жителю Пыть-Яха повезло меньше всего. Он отдал 2 миллиона, поверив мнимым банкирам. А всё ради того, чтобы предотвратить оформление кредита на его имя. Аферист посоветовал перевести все деньги на «безопасный» счёт, после чего мужчина лишил себя всех сбережений и остался с кредитом.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.