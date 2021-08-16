В Ханты-Мансийске появились новые интеллектуальные светильники Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске продолжается модернизация уличного освещения, уже завершена установка 1 739 интеллектуальных светильников вместо устаревших фонарей на 12 улицах и пешеходных переходах югорской столицы.

- Сегодня Ханты-Мансийск — один из самых освещенных городов России, уличной иллюминацией оборудовано 100% улиц. Замена светильников на новые, энергоэффективные, снижает затраты городского бюджета за счет сокращения энергопотребления и повышает комфорт, качество и безопасность городской среды, - отметил Глава города Максим Ряшин.

Благодаря специальным настройкам, оборудование обеспечивает максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому они рассчитаны на длительное использование. А ещё они способны менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погоды.

Управлять освещением можно через специальный веб-интерфейс, где городские власти могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Система может фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет.

Умные фонари уже работают в четырех населенных пунктах региона. В общей сложности в Березово, Советском, Ханты-Мансийске и Югорске установлено почти 11 тысяч новых светильников.