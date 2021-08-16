В Сургуте угнали черный «Порше Кайен»: угонщик задержан Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 115 преступлений, по горячим следам раскрыто 83. Одно из преступлений произошло в Нефтеюганске. Там, сотрудники уголовного розыска нашли 29-летнего мужчину, который, возле дома в 1 микрорайоне 3 раза ударил руками по лицу 32-летнему мужчине. А после этого украл у него серебряную цепочку и деньги, а затем скрылся с места преступления. Ранее парня уже судили за кражу и управление транспортом в состоянии опьянения.

Ещё в Радужном раскрыта кража велосипеда, похитителем оказался 29-летний югорчанин, который, на 6 этаже подъезда дома в 9 микрорайоне, угнал велосипед марки «STELS». Ущерб составил 9 тысяч рублей. Велосипед удалось вернуть владельцу, а подозреваемый теперь находится под подпиской о невыезде.

А в Сургуте 34-летний молодой человек, находясь на территории, прилегающей к СТО, по улице Домостоителей, угнал чёрный «Порше Кайен» с 2006 года выпуска, стоимостью 1 миллион рублей. Автомобиль принадлежит 44-летнему жителю Норого Уренгоя. Автомобиль возвращён владельцу, а угонщик будет ждать наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли подозреваемого в краже телевизора. Им оказался 27-летний житель посёлка Нижнесортымский. Находясь в квартире по улице Геологическая, похитил телевизор марки «DOFLER» стоимостью 7 тысяч рублей. Неоднократно судимый за кражу нарушитель находится под подпиской о невыезде.