В Югре водитель иномарки врезался в "Камаз" из-за выбежавшей на дорогу собаки Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За выходные на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Одна из аварий произошла на 774 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе. Там, 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не справился с управлением из-за внезапного появления собаки на проезжей части и врезался в стоящий «КАМАЗ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 29 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 109 наказаны за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения.