Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 августа 2021 года увеличилось на 161 человека Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба, на сегодняшний день в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 68 199 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксирован и подтвержден 161 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 диагностирована пневмония, у 9 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 150 случаях, по 11 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 654 человека, сняты с наблюдения – 264 818 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 137 человек, всего прошли обследование 2 039 168 жителей округа.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 51; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 17; Нефтеюганске – 9; Сургутском районе – 9; Нягани – 8; Урае – 8; Нижневартовском районе – 8; Лангепасе – 6; Нефтеюганском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Югорске – 4; Пыть-Яхе – 3; Мегионе – 2; Кондинском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Радужном – 1.

Состояние 135 пациентов тяжёлое, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день от коронавируса скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 019 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 105 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 64 249 югорчан.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.