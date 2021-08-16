Югорчанин, в наркотическом угаре, до смерти избил мать бейсбольной битой Фот: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 36-летнего жителя Сургутского района. Он подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Страшное происшествие произошло 12 августа около 16 часов дня. Мужчина находился в наркотическом угаре и во время бытового конфликта избил бейсбольной битой 68-летнюю мать. Женщина получила 14 ударов битой по телу и 2 удара руками по голове.

Оставив избитую женщину, преступник пошёл гулять, а вернувшись домой за полночь обнаружил её тело без признаков жизни.

Подозреваемый заключен под стражу, по уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как пьяный житель Нижневартовска до смерти избил знакомого, при этом он уже отсидел 9 лет за другое преступление.

А ещё в Нижневартовске пьяный мужчина избил сожительницу: она впала в кому на целый год и всё-таки скончалась не приходя в сознание.