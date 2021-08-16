За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 45 пожаров Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 45 пожаров, спасено 8 человек и имущество на 15 миллионов рублей, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Чаще всего горели жилые дома - 13, дачи - 7, гаражи - 4, бани - 7. Ещё пожарные 7 раз выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основной причиной пожаров были нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

Пожары были зарегистрированы на территории Кондинского (61), Урайского (26), Юганского (5), Сургутского (19), Советского (27), Самаровского (32), Нефтеюганского (5), Березовского (37), Октябрьского (7), Белоярского (26), Аганского (2), Мегионского (2), Няксимвольского (9) и Нижневартовского (11) лесничества. С начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано 274 природных пожаров на общей площади 16041,77 гектар. На сегодня в округе нет зарегистрированных действующих природных пожаров. Но ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае пожара необходимо сообщить по телефонам 101 или 112.