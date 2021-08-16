В Нижневартовске чудом спасли женщину, пострадавшую в ДТП Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Врачи окружного кардиодиспансера сделали уникальную операцию женщине с разрывом аорты. Пациентки, пострадавшая в ДТП, выжила благодаря счастливому стечению обстоятельств, мастерству и слаженным действиям врачей. Команда врачей работала чётко, каждый занимал свою позицию. Врачи проводили сложнейшую операцию женщине, которая серьёзно пострадала в аварии, она получила тяжёлые травмы, одна из которых могла стать фатальной. От массивной кровопотери спасло чудо, на которое способен человеческий организм. Врачи провели огромную работу, ведь любая ошибка всего в миллиметр, могла стать роковой. Профессиональный вызов врачи приняли стойко и победили.

- Скоординированность действий при оказании экстренной медицинской помощи на всех этапах, является одним из важнейших условий для достижения положительного результата. Безусловно, это позволяет вовремя поставить диагноз и приступить к лечению. В Югре на каждом этапе оказания помощи сохраняется преемственность между специалистами. Команда работает быстро, четко и профессионально. В тяжелых и экстренных случаях характер закаляется - отметила Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиодиспансера, заслуженный врач РФ, к.м.н. После успешной операции пациентку перевели на дальнейшее лечение политравмы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу.