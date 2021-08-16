Погода в Югре на 16 августа 2021 года: порывистый ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 16 августа 2021 года: температура воздуха днём +21, +26 °С, ночью +8, +13 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24,+26 °С, ночью +11, +13 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Погода в Югре 16 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Этот день называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, её упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях и в кулинарии.