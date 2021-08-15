В Нягани 22 семьи получили ключи от квартир. Фото - администрация Нягани.

В Нягани 22 семьи получили ключи от квартир. Ранее они проживали в аварийных домах по адресу: Речная, 21 и Железнодорожная, 15.

– Теперь 76 человек поселятся в новостройках третьего и десятого микрорайонов, а также на улицах Уральской и Речной. С расселением этих двух домов в Нягани досрочно завершается реализация адресной программы по переселению из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, – сообщили в администрации города.

Напомним, что в прошлом году, ключи от новых квартир получили жители 30 аварийных домов, а в планах на 2021 год - расселить 32 строения.