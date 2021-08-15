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Происшествия15 августа 2021 10:47

Нефтеюганец использовал подделку, чтобы устроиться на работу

Мужчину могут арестовать на полгода
Сергей Швецов
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Нефтеюганец использовал подделку, чтобы устроиться на работу.

Нефтеюганец использовал подделку, чтобы устроиться на работу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску поступило сообщение от сотрудника по работе с персоналом одного из предприятий города. Он сообщил, что подлинность предоставленного удостоверения о прохождении обучения по рабочей профессии одного из сотрудников вызвала сомнение.

– Документ был изъят и отправлен на исследование, в ходе которого эксперты-криминалисты подтвердили, документ – поддельный и выполнен способом плоской печати, – заявили в ОМВД России по Нефтеюганску.

В настоящее время в отношении мужчины дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкции статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, либо арестом сроком до шести месяцев.