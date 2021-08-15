Коронавирус в Югре. Последние новости на 15 августа 2021 года: 94 человека – на ИВЛ

В Югре 94 человека – на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 августа. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 67 874 человека.

По клинической картине: на момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 360 человек, сняты с наблюдения – 263 652 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 852 человека, всего прошли обследование 2 028 632 югорчан.

Состояние 127 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 5 человек скончались за сутки от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 007 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 200 человек, за весь период пандемии вылечились 63 992 югорчанина.

В госпитале Нижневартовска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, по поручению Министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Югры, прошла внеплановая проверка работоспособности газового оборудования, об этом во время заседания муниципального оперативного штаба рассказал главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

За сутки в России зарегистрировано 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах, 819 человек скончались. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.