Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 августа 2021 года увеличилось на 164 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 164 и составило 68 038 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, 68 038 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 15 августа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 164 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах: Сургут – 37, Ханты-Мансийск – 19, Нижневартовск – 18, Нефтеюганск – 11, Нягань – 11, Урай – 10, Октябрьский район – 8, Лангепас – 6, Нефтеюганский район – 6, Сургутский район – 6, Радужный – 5, Кондинский район – 5, Ханты-Мансийский район – 5, Мегион – 4, Березовский район – 4, Нижневартовский район – 3, Советский район – 3, Югорск – 2, Пыть-Ях – 1.

На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 162 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 393 человека, сняты с наблюдения – 264 409. За сутки на COVID-19 обследованы 6 399 человек, всего – 2 035 031. Коэффициент распространения инфекции – 0,98. Показатель охвата тестированием населения – 329,50. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 98,7%.

Состояние 131 пациента тяжелое, 90 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 015 человек. За сутки излечились 152 человека, за весь период пандемии – 64 144 югорчанина.