Погода на 15 августа в Югре: плюс 24

В Югре плюс 24. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем местами по восточной половине местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью +11,+16 °С, днем +19,+24 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью +14,+16 °С, днем +22,+24 °С.

В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.